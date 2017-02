O Chefe do Executivo reuniu ontem com os próximos dirigentes da Associação de Amizade de Membros da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês da Província de Fukien em Macau. Chui Sai On incentivou os membros do organismo a impulsionar o intercâmbio entre as duas regiões e assinalou que a população de Fukien sempre manifestou apoio ao Governo da RAEM, no âmbito da execução governativa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...