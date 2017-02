Chui Sai On recebe Guo Yuanjiang

O Chefe do Executivo teve ontem um encontro com o secretário do Comité Municipal de Zhuhai do Partido Comunista da China, Guo Yuanjiang. Os dois responsáveis trocaram impressões sobre o aprofundamento da cooperação entre as duas cidades. Chui Sai On referiu que a cooperação entre a província de Guangdong e Macau, garante no futuro que Macau e Zhuhai “poderão continuar a reforçar a colaboração, em várias áreas, especialmente no desenvolvimento da Área de Hengqin da Zona do Comércio Livre, esperando que os dois territórios possam criar, sinergias e um desenvolvimento mútuo”.

