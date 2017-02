Chan Meng Kam entre os conhecidos de Kim Jong-nam

O deputado confirmou ao PONTO FINAL que conhecia o filho primogénito de Kim Jong-il, mas diz que já não mantinha contacto com ele há quase dois anos. Chan Meng Kam assegura ainda que não tinha qualquer tipo de relação de negócios com o antigo herdeiro da cadeira do poder em Pyongyang.

Marco Carvalho

Chan Meng Kam e Kim Jong-nam, o meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un que foi esta semana assassinado na Malásia, eram amigos de longa data, ainda que não mantivessem qualquer tipo de parceria a nível empresarial. A informação foi confirmada ao PONTO FINAL pelo próprio deputado e membro do Conselho Executivo, que sublinha que já não via o filho primogénito de Kim Jong-il há quase dois anos.

Numa breve resposta às questões colocadas pelo PONTO FINAL, Chan Meng Kam confirmou que conhecia Kim Jong-nam pessoalmente, mas esclarece que já não mantinha contacto com o irmão do actual líder norte-coreano, Kim Jong-un, “há muito tempo”. O deputado que mais votos recolheu nas últimas eleições para a Assembleia Legislativa sublinha ainda que não mantém “qualquer tipo de relação de negócios” com Kim Jong-nam, o antigo herdeiro da cadeira do poder na Coreia do Norte que foi alegadamente assassinado na segunda-feira no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur.

Chan Meng Kam é um dos residentes do território que integravam o leque de 141 amigos virtuais (o número foi diminuindo ao longo do dia de ontem) que Kim Jong-nam possuía, sob o nome de Kim Chol, no Facebook. Entre os conhecidos de Kim,de 46 anos, naquela rede social está também Henry Ho Wai Kun. Contactado pelo PONTO FINAL, o piloto – que chegou a disputar algumas das etapas do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo – negou-se a prestar declarações.

O perfil de Kim Chol – o nome é idêntico ao do passaporte com que Kim Jong-nam se preparava, supostamente, para viajar para Macau – no Facebook poderá, de resto, ter precipitado a morte do filho mais velho de Kim Jong-il, especulavam ontem vários meios de comunicação social.

A última vez que o alegado perfil de Kim Jong-nam foi alterado foi a 16 de Novembro de 2015, quando o titular da página aplicou um filtro com as cores da bandeira francesa sobre a foto de perfil (em que se vê um esquilo a debicar numa cenoura) em solidariedade com as vitimas dos atentados terroristas que fizeram tremer a capital francesa dias antes.

O perfil atribuído a Kim Jong-nam adianta ainda que o seu proprietário estudou na International School of Geneva e no Liceu Francês de Moscovo, estabelecimentos de ensino onde o primogénito de Kim Jong-il passou grande parte da sua juventude.

* com Elisa Gao e Rodrigo de Matos