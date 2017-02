Agências de viagens portuguesas reúnem-se em Macau

O 43.º Congresso Nacional da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT) vai ter lugar em Macau, de 23 a 27 de Novembro, confirmou ontem a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau.

“A DST e a APAVT têm vindo a manter uma relação de proximidade histórica, tendo Macau acolhido quatro congressos da associação no passado, o último dos quais em 2008. (…) A parceria tem sido crucial no sucesso da atractividade de Macau junto dos operadores e turistas portugueses”, afirmam os Serviços de Turismo de Macau em comunicado.

Segundo a DST, são esperados cerca de 500 profissionais do turismo portugueses, em particular operadores turísticos e agentes de viagens. A directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, considera “uma honra acolher uma vez mais este importante congresso” e destaca a relevância do evento “ao contribuir simultaneamente para a diversificação da indústria turística de Macau, e para o reforço da estratégia de promoção e de crescimento do número de turistas internacionais”.

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, é também citado no comunicado, afirmando que “o anúncio desta decisão constitui uma enorme alegria para todos”, já que revela que a “atmosfera económica e a dinâmica da procura em Portugal” está agora “mais positiva e confiante”, permitindo à associação “voltar a optar por um congresso fora das fronteiras de Portugal”.

“Macau, um destino histórico que, estando em permanente desenvolvimento, reúne todas as condições para cativar o interesse dos nossos operadores turísticos e agentes de viagens, e através deles os clientes nacionais”, afirma.

Em Setembro do ano passado, a APAVT marcou presença num seminário Portugal-China em Macau, que contou com representantes de 14 agências portuguesas, integrado na exposição internacional do sector que foi organizada, pela primeira vez, pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau.