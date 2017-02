A marcha “possível” contras as taxas administrativas sai à rua no sábado

Depois de ter sido chumbada a primeira proposta de percurso, a marcha lenta contra o aumento das multas por estacionamento sai finalmente à rua amanhã. Os carros vão circular entre Macau e a Taipa, através da Ponte de Sai Van, num percurso que termina na Avenida Panorâmica de Nam Van.

João Santos Filipe

A marcha lenta contra o aumento das multas por estacionamento ilegal sai para a rua no sábado com um percurso alternativo, negociado entre o Governo e ls organizadores, a pensar no “interesse público”. As explicações foram dadas ontem pelo deputado Leong Veng Chai, na sede da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau, que informou que a concentração está agendada para as 14h00.

“Nós não estamos satisfeitos com as alterações do primeiro para o segundo traçado, mas não podemos adiar mais esta marcha. Por isso, tivemos de minorar as nossas exigências”, começou por dizer Leong Veng Chai, ontem durante uma conferência de imprensa para anunciar o planeamento final do evento.

“A Polícia de Segurança Pública considera que esta marcha não vai causar grandes inconvenientes aos cidadãos com este traçado. Tiveram como objectivo que evitássemos a zona da Avenida Horta e Costa. Em nome do interesse público acabámos por aceitar este traçado”, acrescentou o deputado.

O novo traçado vai partir da Praça da Assembleia Legislativa, seguindo depois para a Ponte de Sai Van. Já na Taipa os carros vão virar na Rotunda Leonel de Sousa, regressando à Península, igualmente pela Ponte de Sai Vai. Uma vez em Macau, a marcha percorre a Avenida Sun Yat-Sen até à Rotunda do Centro de Ciência, voltando pelo mesmo caminho e terminado na Avenida Panorâmica do Lago Nam Van.

Após o final da marcha lenta, serão apenas cinco os carros que se vão dirigir à Sede do Governo para entregar a petição e tirar a habitual fotografia com os funcionários do Executivo: “As nossas exigências tiveram sempre o objectivo de conseguir reunir o maior número de veículos. Já o pensamento da polícia é evitar a passagem em zonas como a Avenida Horta e Costa porque facilmente iria haver um grande engarrafamento”, explicou, ainda, sobre os planos iniciais para a marcha lenta.

Inicialmente, o protesto estava agendado para o dia 10 deste mês, mas depois do Executivo ter chumbado a primeira proposta de percurso, que iria passar, através da zona na Barra, no interior de Macau, os organizadores optaram por suspender o evento. O evento vai agora para a frente e os organizadores pedem aos participantes que respeitem as indicações da polícia ao longo do percurso e que utilizem veículos que cumpram as lei vigentes no que diz respeito à circulação automóvel: “Os condutores que queiram participar com os seus veículos têm de se certificar que estes cumprem os requisitos legais para poderem circular em Macau”, informou. “Os condutores têm igualmente de trazer consigo os documentos de identificação e carta de condução”, frisou.

O deputado José Pereira Coutinho, que tem sido um dos grandes impulsionadores da contestação à subida das taxas administrativas, não esteve presente ontem na conferência de imprensa de ontem por se encontrar na Coreia do Sul a representar a ATFPM, mas vai estar na manifestação.