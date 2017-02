Serviços de Saúde apresentaram directrizes sobre a instalação de salas de fumo em casinos

Depois das seis operadoras de jogo terem defendido a criação de salas de fumos em todas as áreas de jogo dos casinos, a Direcção dos Serviços de Saúde apresentou as suas condições para a gestão das salas de fumo. A novo projecto de lei será revisto na Assembleia Legislativa, “mas ainda não há data concreta” para que o diploma seja discutido.

A Direcção dos Serviços de Saúde já analisou a proposta relativa às “especificações de salas de fumo” apresentadas pelas seis concessionárias de jogo. As operadoras divulgaram, na segunda-feira, o resultado de um estudo independente, conduzido pela Universidade de Macau, sobre a instalação de salas de fumo nos casinos. Ontem, em conferência de imprensa, Cheang Seng Ip, Director-substituto dos Serviços de Saúde, esclareceu que a proposta “ultrapassa os requisitos previstos” nas normas incluídas na proposta de lei do “Regime de prevenção e controlo de tabagismo”, uma vez que as operadoras de jogos acrescentaram “o conceito de sinalização de funcionamento e de sistema de alarme”.

A proibição total de fumo nos casinos era, antes da proposta, o objectivo da Direcção dos Serviços de Saúde, mas o organismo assume que “não pode ignorar os dados evidenciados no relatório”: 60 por cento dos 14,301 funcionários inquiridos concordam com soluções que permitam a existência de salas de fumo nos casinos.

“Nesta fase, temos o relatório que mostra que mais de metade do pessoal aceita a instalação de salas de fumo nos casinos e não podemos ignorar estas opiniões ou este número. As concessionárias também emitiram algumas propostas, portanto tem que ser considerado com seriedade”, assinalou o chefe do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos Serviços de Saúde, Tang Chi Ho. O dirigente esclareceu, de imediato, que a decisão de aceitar a proposta das operadoras não significa que “todas as propostas serão aceites”: “É uma referência para nós e propomos um critério ainda mais elevado para melhor salvaguardar a saúde dos trabalhadores dos casinos e para minimizar, o mais possível, a influência negativa [do fumo]”, afirmou.

Apesar das concessionárias de jogo se predisporem a instalar salas de fumo com padrões mais elevados, os Serviços de Saúde elaboraram também as suas especificações e propõem medidas mais rigorosas para a gestão das salas de fumo.

Cheang Seng Ip tirou o véu a algumas das contrapartidas propostas pelo Governo. O director substituto dos Serviços de Saúde explicou que “nas salas de fumo não pode ser instalado qualquer equipamento destinado à exploração de jogos de fortuna ou azar ou de jogos de máquina eléctricos ou mecânicos, incluindo ‘slot machines’. Nos espaços em questão não pode também ser exercida qualquer outra actividade que não o acto de fumar”. Por outro lado, as concessionárias e as subconcessionárias dos casinos podem requerer autorização, junto dos Serviços de Saúde, para criar salas de fumo, sem que exista “uma limitação de número”.

Outra das medidas exigidas pelo Executivo é a extracção do fumo por conduta independente directamente para fora dos edifícios. Caso seja inviável a instalação de um sistema de ventilação independente nos casinos mais antigos do território, os espaços em questão “não podem criar salas de fumo”, disse Cheang. O responsável lembrou ainda que “os sistemas têm que ser aprovados e com ventilação independente”. A porta dos espaços deve ser deslizante e não pode estar aberta por mais de 1 minuto.

De acordo com o Director-substituto dos Serviços de Saúde, a Organização Mundial de Saúde (OMS) “não tem critérios estabelecidos quanto às salas de fumo actualmente estabelecidas”. Contudo, Cheang declarou que os critérios agora introduzidos “fazem referência aos critérios de outras regiões do mundo. [E são] de um nível elevado”.

Na conferência de imprensa, os representantes da Direcção dos Serviços de Saúde esclareceram, porém, que as directrizes que apresentaram ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, são apenas sugestões. Depois do relatório ter sido apresentado pelas concessionárias de jogo ao secretário, “os Serviços de Saúde vão fazer uma análise o mais rapidamente possível” para, posteriormente, a proposta ser submetida à Assembleia Legislativa. J.F.