Salas de fumo: Alteração à lei, só se operadoras cumprirem critérios mais exigentes

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura mostrou-se ontem a favor da manutenção de salas de fumo no casinos, dada a abertura demonstrada pelas concessionárias de jogo para corresponder aos requisitos do Executivo. Alexis Tam salientou, contudo, que a alteração à lei depende da aceitação, por parte das operadoras, de uma nova proposta apresentada pelo Governo, com critérios ainda mais exigentes.

Sílvia Gonçalves

Alexis Tam esclareceu ontem que concorda com a instalação de salas de fumo nos casinos e garante que a sua posição não constitui um recuo na defesa da proibição total de fumo. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura esclarece que a abertura à manutenção dos espaços se prende com o facto de estas preencherem requisitos mais exigentes. O governante lembrou, contudo, que a alteração ao regime de prevenção e controlo do tabagismo, actualmente em revisão na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, está pendente da aceitação, por parte das operadoras de jogo, de uma contra-proposta apresentada pela Direcção dos Serviços de Saúde, que pressupõe o cumprimento de critérios ainda mais apertados.

“Considero bastante boa esta sugestão, porque as concessionárias de jogo agora querem instalar salas de fumo que preenchem requisitos mais exigentes”, referiu ontem o secretário, à margem do debate sobre a localização da nova Biblioteca Central, que ontem decorreu no hemiciclo. “Não estamos a ceder, porque aquando da aprovação na generalidade pela assembleia, da Lei do tabagismo, auscultamos a opinião da população, dos trabalhadores. E na 2ª Comissão ouvimos opiniões dos deputados, e a maioria deles estava contra a proibição total de fumo nos casinos”, assinalou o secretário.

Alexis Tam disse já ter manifestado abertura no passado e sublinhou a importância de respeitar os fumadores: “Já disse no passado que se as seis concessionárias conseguissem instalar salas de fumo que preenchessem requisitos melhores, então iríamos ponderar essa possibilidade, e estamos a ponderar. Eu acho que é importante também respeitarmos quem fuma. O que nos importa é que os fumadores não afectem os não-fumadores”, esclareceu.

À proposta apresentada pelas concessionárias à Direcção dos Serviços de Saúde, seguiu-se uma contra-proposta sugerida pelos serviços, dela dependendo a alteração ao projecto de revisão da lei anti-tabaco, actualmente em análise na especialidade na 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa: “A decisão foi tomada pelo Governo devido à apresentação do relatório pelas concessionárias. Os Serviços de Saúde apresentaram uma sugestão às concessionárias, pedindo-lhes para elevar ainda mais os requisitos. Ficamos à espera da resposta por parte das concessionárias”, explicou o secretário.

Só uma resposta afirmativa por parte das operadoras de jogo permitirá a alteração à lei actualmente em revisão, o que terá que acontecer até ao final desta sessão legislativa: “O tempo é apertado, mas achamos que eles ainda podem aumentar os requisitos e estamos à espera deles. Esperamos poder encaminhar o mais rapidamente, para terminar esta proposta de lei e acho que ainda temos tempo suficiente para isso”.

Alexis Tam detalhou alguns aspectos da proposta agora remetida às concessionárias: “No fim, nós queremos que seja mais exigente, não apenas menos um de pressão negativa na sala de fumadores. Agora vai passar para menos cinco, um nível ainda mais elevado. Estamos à espera de ver se eles vão concordar. Agora depende deles”, sublinhou.

O titular da pasta dos Assuntos Sociais e Cultura explicou ainda que, para além das concessionárias de jogo, só o Aeroporto de Macau poderá manter uma sala de fumo, não estando prevista a abertura a qualquer outro organismo.