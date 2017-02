Queda de pedaço de cimento faz um ferido na Rua Manuel de Arriaga

Um indivíduo sofreu um ferimento na cabeça depois de ser atingido por um pedaço de cimento, com cerca de cinco centímetros, quando caminhava na Rua Manuel de Arriaga. O ferido, um homem de 54 anos, apresentava um ferimento com dois centímetros, sangrava, mas encontrava-se consciente, tendo sido transportada para o Hospital Kiang Wu. O fragmento que feriu o homem ter-se-á soltado da varanda de um dos apartamentos do edifício Fong Veng. Os Bombeiros procederam a uma inspecção da estrutura, tendo procedido à eliminação das partes que constituíam maior perigo.

