A Polícia de Segurança Pública tenciona reforçar o investimento nos chamados novos media – as redes sociais e a aplicações como o “We Chat” e o “WhatsApp” – para promover uma relação mais próxima com a comunidade. A garantia foi ontem dada por Leong Man Cheong, comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, durante o banquete da Primavera oferecido pela corporação aos meios de comunicação social.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...