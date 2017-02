PSP detém mulher junto às Ruínas de São Paulo por furto

Uma mulher com cerca de 50 anos, oriunda do Continente, foi ontem detida junto às Ruínas de São Paulo pela Polícia de Segurança Pública por alegado envolvimento em vários furtos. A mulhe, que costuma pernoitar na zona do Patane, encontrava-se proibida de entrar em Macau, devido a outros furtos, pelo que vai ser acusada de furto e entrada ilegal.

No momento da detenção, a PSP encontrou vários objectos com a mulher, como um telemóvel que tinha sido dado como desaparecido. No local onde a mulher costuma pernoitar, a PSP encontrou várias malas e mochilas, assim como outros objectivos, que tinham sido dados como roubados ou perdidos.