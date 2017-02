Polícia da Malásia detém suspeita da morte de Kim Jong-nam

A polícia malaia anunciou ontem a detenção de uma mulher por alegado envolvimento na morte do meio-irmão do Presidente norte-coreano, Kim Jong-un.

As autoridades da Malásia informaram que a mulher foi presa no aeroporto internacional de Kuala Lumpur e estava com um passaporte vietnamita, no qual constava o nome Doan Thi Huong, com data de nascimento de 31 de Maio de 1988.

Kim Jong-nam morreu na segunda-feira, depois de adoecer de repente no aeroporto de Kuala Lampur. De acordo com um funcionário do Governo malaio, Kim disse aos paramédicos antes de morrer que tinha sido atacado com um spray químico.