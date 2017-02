O Governo Central garante que não tem qualquer informação relativa à possibilidade da família de Kim Jong-nam ainda residir em Macau. Citado pelo portal electrónico do People’s Daily, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Geng Shuang, esclareceu que as autoridades do Continente estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos em torno da morte do meio-irmão de Kim Jong-un.

