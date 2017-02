Mulher detida por ferir namorado com ácido

Um homem foi alvo, esta semana, de um ataque com um líquido corrosivo nas imediações do Jockey Club, na Taipa. A Polícia Judiciária (PJ) deteve a namorada do indivíduo, que admitiu ter recorrido a um produto que é frequentemente utilizado no desentupimento de canos, mas alega que não tinha intenção de o verter sobre o namorado.

A mulher, de 45 anos, afirma que tinha preparado o ácido para fingir que pretendia cometer suicídio, mas o namorado, de 30 anos, ao tentar impedi-la à força, acabaria por ser salpicado com o líquido. O incidente provocou queimaduras de segundo e terceiro grau na vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) apurou que o casal mantinha uma relação desde 2013, da qual nasceu um filho em Dezembro do ano passado, cuja paternidade o homem recusava assumir. Quando soube que ele costumava frequentar o Jockey Club, a suspeita dirigiu-se ao local com o líquido corrosivo. A criança foi entretanto entregue aos cuidados do Instituto de Acção Social, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.