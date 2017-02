Mais literatura, artes performativas e fotografia. A Rota das Letras engordou

Há mais vozes da literatura internacional, das artes performativas e também da fotografia a assentar arraiais no território no próximo mês. O Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que vai decorrer entre 4 e 19 de Março adicionou ontem mais nomes a um programa que se prefigura cada vez mais vasto.

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras continua a somar nomes ao extenso programa da sua sexta reencarnação e ontem foi confirmada a presença de vários autores e artistas oriundos de vários pontos do planeta. A Irlanda faz-se representar por dois nomes femininos: Garry Hynes traz dramaturgia e Claire Keegan, literatura. A romancista, poeta e activista cultural Deusa d’África chega de Moçambique e Cheng Yongxin – director da revista Harvest – e Tang Xiaodu – poeta e crítico literário – engrossam o leque de convidados que representam a China Continental. De Portugal vem a jornalista e cineasta Sofia Leite, o artista António-Pedro e o colectivo português d’As Entranhas. A organização do principal encontro literário de Macau também confirmou, ontem, a participação no certame de vários artistas locais.

Gary Hynes foi a primeira mulher a ser distinguida, em 1998, com um Tony Award pela encenação da comédia “The Beauty Queen of Leenane”, escrita em 1996 pelo autor – também irlandês – Martin McDonagh. A encenadora e co-fundadora da Druid Theatre Company, em 1975, para além de participar na Rota das Letras, também marcará presença, durante a sua estadia no território, numa palestra a propósito do Festival Irlandês de Hong Kong e Macau. Claire Keegan – por várias vezes galardoada pelo seu desempenho enquanto contista – “é uma escritora de ficção contemporânea excepcionalmente dotada e versátil” que, desde 2011, vê as suas obras “traduzidas na China com referências muito positivas por parte da crítica literária chinesa”, sublinha a organização da Rota das Letras em comunicado.

Ao romancista Yu Hua – cuja presença já tinha sido anunciada pela organização do Festival – juntam-se outros dois nomes da China Continental. Cheng Yongxin é, não só, o director da revista Harvest, mas também “um dos mais famosos editores literários da China na actualidade”. Ajudou a lançar vozes da literatura chinesa contemporânea na década de 1980 – Mo Yan, Su Tong e Ge Fei, por exemplo – através da divulgação dos seus trabalhos na publicação que dirige. Tang Xiaodu dedica-se há mais de duas décadas à investigação, à crítica e à compilação de poesia chinesa contemporânea, com especial enfoque na poesia vanguardista. É editor sénior da “The Writers Publishing House” e director da “The Contemporary International Poetry”.

Nascida na província de Gaza, em Moçambique, Deusa d’África – pseudónimo de Dércia Sara Feliciano – entrega-se ao romance, à poesia e ao activismo cultural. A jovem autora aborda nas suas obras temáticas como as questões de género e os problemas sociais da actualidade.

Sofia Leite chega de Portugal mas traz na bagagem realidades do continente africano. A jornalista e cineasta apresenta o documentário “Cesária Évora – Nha Sentimento” – realizado em 2010 – que retrata a “embaixadora da morna”, considerada uma das personalidades cabo-verdianas mais conhecidas internacionalmente. “A Lista de Chorin” também vai ser apresentado por Leite e conta a história de diplomatas portugueses que, “na Hungria e durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiram salvar cerca de mil judeus perseguidos pelo regime Nazi”, lê-se no comunicado enviado às redacções pelo secretariado do certame literário.

As artes performativas têm-se revelado uma aposta cada vez mais significativa no âmbito da Rota das Letras, através da conciliação entre a “inovação, criatividade e excelência artística com a literatura”. Neste contexto, no ano do vigésimo aniversário da sua morte, o autor português Al Berto é recordado através do espectáculo audiovisual de poesia “Das Palavras”, trazido a Macau pelo colectivo teatral português d’As Entranhas. O grupo, fundado por Vera Paz e Ricardo Moura em 1999, inclui também no espectáculo textos de poetas como Sophia de Mello Breyner, Eugénio de Andrade, Alexandre O’Neill ou Adília Lopes.

No programa do Festival Literário de Macau também haverá espaço para “The Three Ladies of Macao (3LM)”, uma peça original do Departamento de Inglês da Universidade de Macau (UM). A organização do festival deu a palavra aos promotores da peça – que reúne um elenco internacional de 13 pessoas, todas membros da maior instituição de ensino superior do território – para explicarem a essência desta representação teatral: “Em Macau, onde as igrejas prosperam ao lado dos bordéis e a luxúria supera a moralidade, e onde o poder em expansão de Lucre aterroriza e manipula os seus pares, os seus seguidores e os seus concidadãos, ainda se pode ver a bondade inerente e simples da cidade”. Sobe ao palco do Black Box Theatre da UM.

Ainda no campo das artes performativas, António-Pedro chega para mostrar a sua ligação à cidade. O artista português viveu em Macau durante três anos (1994-1997) e vai apresentar “My Macau”, uma “cine-performance entre o passado e o presente”, desvendou o próprio à organização.

Já no âmbito da fotografia, o português João Miguel Barros associou a sua primeira exposição individual, “Entre o Olhar e a Alucinação”, à Rota das Letras. Barros reúne 74 fotografias captadas ao longo dos anos, nos vários locais por onde passou em Macau, onde reside há três décadas. Dividido entre a advocacia e a fotografia, o autor apropria-se, nestes trabalhos, do preto saturado e das formas desfocadas para mostrar um registo banal do quotidiano.

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras arranca a 4 de Março e prolonga-se até ao dia 19 do mesmo mês e vai voltar a ter como sede o Edifício do Antigo Tribunal, no centro da cidade. Aí, uma feira do livro acontecerá ao longo de todo o evento e será lançada uma antologia de Contos e Outros Escritos sobre Macau publicada em três idiomas. J.F.