Maio, maduro Maio, quem te afrancesou?

O cartaz do certame que dá a conhecer a cultura francesa no Delta do Rio das Pérolas – o “Le French May Arts Festival” – foi ontem parcialmente anunciado pela organização do evento. Este ano assinala-se o 25º aniversário do festival que apresenta a Macau e a Hong Kong o melhor que a França tem para oferecer em termos culturais. A edição de 2017 do evento vai apresentar no território e na vizinha Região Administrativa Especial espectáculos de música clássica, ballet, jazz e hip-hop.

O pontapé de saída no festival, que decorre a 6 de Maio, nestará a cargo dos franceses Ensemble Correspondances com “The Birth of the Sun King”, uma reconstituição musical moderna da peça que foi escrita para o Rei Luís XIV, dirigida agora por Sébastien Duacé. O concerto terá lugar no Concert Hall, no Centro Cultural de Hong Kong.

O bailado “Paris Ballet Legend: A Night with the Stars” é um espectáculo da responsabilidade do Ballet de Hong Kong, que toma o Grande Auditório do Centro Cultural de Hong Kong nos dias 11 e 12 de Maio para homenagear a capital francesa e artistas como Chopin, Proust, Edith Piaf e Prévert.

Entre o dia 12 e 14 do mesmo mês, o Jazz vai ocupar, por três noites, o Teatro da Hong Kong City Hall. Marcarão presença três músicos com grande reputação internacional que chegam directamente de França e se estreiam no continente asiático. Os espectáculos serão tributos aos grandes nomes que representam este género musical: os “Geraldine Laurent Quartet” apresentam o seu novo álbum “At Work”, no dia 12, o pianista Pail Lay presta homenagem a um dos nomes mais conhecidos do universo jazzístico – Billie Holiday – no dia 13 e o Stephane Belmondo Trio apresenta um tributo ao trompetista norte-americano Chet Baker, no dia 14.

O hip hop com ritmo francês faz-se representar no “Le Franch May” pelas Marion Motin & Swaggers, um grupo de mulheres que contraria a tendência da indústria dominada pelo sexo masculino. O espectáculo “In The Middle – Women in Hip-Hop” – no qual à música se soma a dança – sobe ao palco do Teatro do Centro Cívico de Sheung Wan nos dias 18 e 19.

A Orchestre Philharmonique de Radio France estreia-se na Ásia no dia 2 de Junho, no Concert Hall do Centro Cultural de Hong Kong. Fundada em 1937, a orquestra já colaborou com maestros como André Cluytens, Rafael Kubelik e Wolfgang Sawallisch. É, desde 2007, embaixadora da UNICEF.