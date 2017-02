Kim Jong-Nam apelou à compaixão do irmão em 2012

Há cinco anos – e depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato – Kim Jong-nam terá pedido a Kim Jong-un para lhe poupar a vida e a da sua família. A revelação foi ontem feita por deputados sul-coreanos, à margem de um encontro com os serviços secretos de Seul.

Kim Jong-Nam, filho mais velho do falecido líder da Coreia do Norte Kim Jong-Il, foi assassinado na segunda-feira no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, alegadamente por duas mulheres presumivelmente ao serviço da Coreia do Norte. A morte do filho mais velho de Kim Jong-Il está ainda envolta num véu de mistério.

De acordo com declarações ontem prestadas por deputados sul-coreanos aos jornalistas, após uma reunião à porta fechada com o chefe do Serviço Nacional de Inteligência (NIS, na sigla em inglês), Lee Byung-Ho, agentes da Coreia do Norte tentaram assassinar Kim Jong-Nam em 2012. O incidente levou depois o meio-irmão de Kim Jong-Un a implorar ao líder norte-coreano que poupasse a sua vida e a da sua família: “Segundo [Lee Byung-Ho], ele foi vítima de uma tentativa de assassínio em 2012 e Kim Jong-Nam enviou em Abril desse ano uma carta a Kim Jong-Un dizendo: ‘Por favor, poupa-me e à minha família’”, relatou Kim Byung-Kee, membro de comissão parlamentar sobre os serviços de informação, aos jornalistas.

A família de Kim Jong-Nam – a sua actual e anterior mulher e os seus três filhos – vive actualmente em Pequim e em Macau, segundo Lee Cheol-Woo, um outro membro da mesma comissão parlamentar sul-coreana: “Eles estão sob a protecção das autoridades chinesas”, afirmou Lee.

Ontem, a polícia malaia divulgou uma imagem de uma das duas mulheres suspeitas de terem assassinado o meio-irmão do líder norte-coreano, retirada das gravações das câmaras de segurança do terminal 2 do aeroporto de Kuala Lumpur.

Nas imagens surge uma mulher com traços asiáticos, tez branca e cabelo de tamanho médio, vestida com uma camiseta branca e uma saia azul, antes de apanhar um táxi.

A polícia indicou que foi iniciada uma operação de busca pelas duas suspeitas do ataque o meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

Entretanto, o corpo de Kim Jong-Nam foi transferido numa ambulância, escoltada por diversos veículos da polícia, até ao Hospital Geral de Kuala Lumpur, para a realização da autópsia, de modo a que seja determinada a causa da morte e confirmada a identidade do falecido, segundo o jornal The Star.

Pelo menos três carros com matrícula diplomática e pertencentes à representação da Coreia do Norte no país encontram-se estacionados no recinto hospitalar.

O inspector-geral da polícia malaia, Khalid Abu Bakar, indicou, no seu mais recente comunicado aos ‘media’, que, segundo os documentos, a vítima tinha passaporte com o nome Kim Chol.

Ontem, o presidente em exercício da Coreia do Sul, Hwang Kyo-Ahn sublinhou a “grande importância” de se esclarecer o caso, assinalando que Seul se encontra a “analisar de perto os movimentos da Coreia do Norte” para determinar o seu eventual impacto na segurança da Coreia do Sul e da região.