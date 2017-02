Instituto do Desporto já prepara nova edição do Encontro de Mestres de Wushu

O Encontro de Mestres de Wushu vai mesmo ter uma segunda edição. Os preparativos para o evento foram ontem apresentados ontem, na primeira reunião de 2017 do Conselho do Desporto.

O Instituto do Desporto já está a preparar a segunda edição do Encontro de Mestres de Wushu, uma iniciativa que foi organizada pela primeira vez em Agosto passado, respondendo a uma aposta pessoal do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

A confirmação de que o certame vai ter uma segunda edição surgiu ontem numa reunião do Conselho do Desporto, presidida pelo presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun. O evento decorreu na Sala de Reuniões da Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau.

Ontem o organismo debateu e analisou os preparativos dos grandes eventos desportivos que vão decorrer no território durante o presente ano, constando na ordem de trabalhos um ponto sobre o Encontro de Mestres de Wuhsu.

Em Setembro do ano passado, Alexis Tam tinha dito à impressa que uma segunda edição deste evento, que contou com a participação de 1500 atletas e um orçamento de 20 milhões de patacas, estava dependente das opiniões recolhidas junto da população e de associações do sector.

No entanto a nota enviada à imprensa pelo Instituto do Desporto não apresenta mais informações sobre a iniciativa, cuja primeiro edição decorreu em Agosto último.

Além do Encontro de Mestres de Wushu, foi ainda discutida a organização de eventos como as Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau, o Grande Prémio Mundial da FIVB em Voleibol, o Open de Golfe de Macau, o Grande Prémio de Macau e a Maratona Internacional de Macau.

O Grande Prémio Mundial em Voleibol, que no ano passado foi conquistado pela selecção chinesa, é outro dos eventos já confirmados no calendário das concretizações desportivas agendadas para o presente ano. Isto depois de em 2015 Macau ter ficado de fora do calendário do Circuito Mundial de Voleibol feminino porque nesse ano houve muitas provas interessadas na organização deste tipo de eventos.

Ainda no plano dos grandes palcos internacionais desportivos, foi feito o ponto de situação sobre as diferentes delegações que vão representar Macau em eventos como as 8.ª edição dos Jogos Asiáticos de Inverno de Sapporo, que se disputam este mês no Japão, a 29.ª edição das Universíadas, que decorrem em Taiwan, a 13ª edição dos Jogos Nacionais, agendados para Tianjin, China, a 13ª edição dos Jogos Nacionais para Estudantes (Hangzhou, China) e a 5.ª edição dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais e Recinto Coberto, que vão decorrer em Ashgabate, no Turquemenistão.

Já ao nível das questões financeiras, foi apresentado durante a reunião o orçamento dos subsídios regulares e específicos atribuídos em 2017 às associações desportivas e aos clubes.

Durante o encontro houve igualmente tempo para fazer um ponto de situação da utilização e expansão da Rede de Instalações Desportivas Públicas.