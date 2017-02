Ho Ion Sang quer subsídios para idosos que precisem de consultas no dentista

O deputado Ho Ion Sang defende que o Governo deve criar um subsídio a pensar nos idosos que têm problemas dentários e não têm os meios necessários para arranjar os dentes ou para custear as consultas. O tema dá o mote a uma interpelação escrita enviada ao Governo no passado dia 12 de Janeiro.

De acordo com o parlamentar, que desempenha também o cargo de vice-presidente da União Geral das Associações dos Moradores de Macau, apesar do Governo distribuir anualmente vales de saúde, os preços das consultas “duplicaram” nos últimos anos pelo que os mais desfavorecidos continuam sem acesso a serviços de saúde dentária.

Outro dos problemas apontado pelo deputado é o facto dos serviços públicos não oferecerem uma resposta adequada ao nível da saúde oral, com longas filas de espera para os tratamentos mais complicados. Enquanto isso, diz Ho Ion Sang, os idosos têm de suportar dores e incómodos: “Existem medidas planeadas para subsidiar os idosos necessitados e que atravessam situações de carência económica no que diz respeito à sua saúde dentária?”, questiona o deputado.

Outro das perguntas suscitadas por Ho Ion Sang foca uma eventual colaboração com as associações locais, com o intuito de aumentar a divulgação sobre os cuidados a ter ao nível da saúde dentária e a apelar à marcação de consultas de rotina, de forma a detectar eventuais problemas atempadamente.

No mesmo documento, o deputado à Assembleia Legislativa pergunta também se o Governo tem como objectivo fazer um levantamento sobre a situação dentária dos idosos do território. O objectivo passa por saber quais são as doenças e problemas mais comuns para depois adoptar as medidas de prevenção necessárias, explica o deputado.

Em relação aos cuidados de saúde oral em Macau, Ho Ion Sang explica que o território falha as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, na qual os cidadãos devem chegar aos 80 anos com 20 dentes. A RAEM, à imagem do Interior da China, explica, nem à meta dos 60 anos com 20 dentes consegue.

