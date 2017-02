Gripe aviária já matou 79 pessoas desde o início do ano

A República Popular da China reportou 79 mortos devido ao vírus H7N9 da gripe das aves, ao longo do mês de Janeiro, mais 13 mortos do que o número de vítimas registadas no mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados oficiais.

O número total de contagiados em Janeiro ascendeu a 192, de acordo com um comunicado emitido na terça-feira pela Comissão Nacional de Saúde e Planificação Familiar.

Desde Outubro de 2016 registaram-se 306 casos de contágio com o H7N9 na Continente, dos quais 192 acabaram por levar à morte dos pacientes.

Nas últimas semanas, várias províncias chinesas reforçaram as medidas para travar a difusão do vírus, após terem detectados um aumento da incidência do vírus entre seres-humanos.

Em 2016, o vírus afectava 28 pessoas, entre as quais morreram cinco. No ano anterior, a doença matou 28 pessoas, de um total de 83 infectados.

As províncias mais afectadas são a vizinha província de Guangdong e as regiões de Sichuan, Hubei, Hunan e Zhejiang, todas nas regiões sul e centro do país.

Entre as medidas adoptadas pela Comissão Nacional de Saúde e Planificação Familiar destacam-se o encerramento de mercados e matadouros de aves, o reforço das inspecções para detectar vendedores de aves de capoeira a operar sem licença e a criação de centro para a prevenção e controlo do vírus em humanos.

O centro de prevenção da província de Zhejiang, na costa leste da China, suspendeu o comércio de aves vivas desde o passado dia 11, segundo a agência oficial Xinhua.

O contágio de H7N9 ocorre apenas através do contacto com aves vivas, sobretudo durante o Inverno e Primavera e nas zonas rurais do país.

Pequim reportou no sábado passado o caso de um homem de 68 anos que contraiu o vírus. Em Macau, desde Dezembro, foram reportadas duas infecções entre humanos, mas ambos os pacientes acabaram por recuperar.