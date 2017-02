Fórum foca Envolvimento Comunitário na Filantropia

O impulso dos que têm uma situação económica mais confortável para ajudar os mais desfavorecidos foi o tema central de um Fórum para a Promoção do Envolvimento Comunitário na Filantropia, organizado ontem, no casino Wynn, pelo Instituto Politécnico de Macau.

A iniciativa contou com representantes das seis operadoras de jogo do território, sendo que no discurso de abertura do evento, Lei Heong Iok, presidente do Instituto Politécnico de Macau, sublinhou que o Fórum era uma forma de fazer com que as diferentes indústrias, cidadãos e turistas se possam envolver num esforço que deve ser colectivo.

Lei Heong Iok fez ainda uma apologia do sistema de segurança social que disse ser uma força essencial para acelerar a harmonia social e ajudar a resolver os conflitos existentes.