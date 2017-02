Família de Kim Jong-nam continua em Macau

Entre as revelações mais significativas ontem feitas pela Comissão Parlamentar sul-coreana que tem a seu cargo o diálogo com os serviços secretos do país está a informação de que a família de Kim Jong-nam ainda se encontra a residir em Macau, sob protecção directa das autoridades chinesas.

Lee Cheol-woo, presidente da Comissão Parlamentar para os Serviços Secretos terá sido informado pelos serviços de informação de Seul que parte da família do filho mais velho de Kim Jong-il reside na RAEM, para onde Kim Jong-nam se preparava para viajar na segunda-feira: “Os membros da família de Kim Jong-nam estão em Macau e são protegidos pelo Governo chinês”, referiu o deputado, citado pelo jornal “The Korea Herald”. “Julgamos que estaria a viajar para Macau com o propósito de ver a família”, complementou Lee Cheol-woo.

De acordo com o presidente da Comissão Parlamentar sul-coreana para os Serviços Secretos, Kim Jong-nam tem três filhos – dois filhos e uma filha – de dois casamentos. O mais conhecido é Kim Han-sol, jovem que terá integrado o Grupo de Escuteiros Lusófonos do território, e que em 2012 concedeu uma entrevista a um canal de televisão finlandês a causa o tio – Kim Jong-un – de ser um ditador: “Nos anos que passei na Coreia do Norte, estive sempre em casa da minha mãe. Não sabia que o meu avô, Kim Jong-il era um ditador. Nunca conheci nem o meu avô, nem o meu tio [Kim Jong-un]”, disse Kim Han-sol no programa televisivo.