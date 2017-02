Exposição “The Voice of Design” no IFT Café até 15 de Abril

O IFT Café, no espaço Anim’Arte Nam Van acolhe, até ao dia 15 de Abril, “The Voice of Design”, uma exposição de trabalhos criativos e artísticos de professores e alunos da Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Macau.

A iniciativa do Instituto de Formação Turística, que tem por tema o Ano do Galo, cumpre o propósito de promover o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas locais e de enriquecer a vida cultural dos residentes do território.

O Instituto de Formação Turística tem apostado, nos últimos anos, na cooperação com artistas locais e serve de plataforma para mostras da expressão artística de Macau, tentando introduzi-la no quotidiano dos cidadãos. A galeria explorada pelo IFT junto ao Lago Nam Van é um bom exemplo do trabalho de fomento cultural que tem vindo a ser desenvolvido pela instituição de ensino superior.