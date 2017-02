DSPA recebe 200 candidaturas a apoio ao abate de motociclos

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) recebeu ontem mais de duas centenas de candidaturas, no primeiro dia de atribuição de apoio financeiro aos proprietários de motociclos ou ciclomotores com motor a dois tempos que queiram abrir mão deste tipo de veículos. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, a DSPA referiu que, depois de recebidos os documentos, o Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética vai precisar de entre 7 a 45 dias para decidir sobre a atribuição do subsídio.

