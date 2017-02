Consumo de água disparou na “strip” do Cotai

No ano passado a ‘strip’ do Cotai, onde abriram dois novos projectos em 2016, registou um aumento de 12 por cento no consumo de água, revelou hoje a directora executiva da Macau Water.

À margem do almoço de primavera da empresa, Kuan Sio Peng explicou que, no geral, Macau registou um aumento de 2 por cento na procura de água, mas a subida acentua-se quando é feita uma delimitação geográfica: nas zonas de Taipa, Coloane e Cotai o consumo de água cresceu 7 por cento e olhando apenas para o que chama “a cidade do Cotai” verifica-se um crescimento de “cerca de 12 por cento, resultado da finalização de grandes instalações de entretenimento”.

Tendo em conta que mais resorts integrados são esperados, incluindo o da MGM este ano, Kuan Sio Peng prevê para 2017 mais aumento no consumo de água, estimando, ainda assim, uma subida mais modesta, de “pelo menos 6 por cento”.

Em 2016, a Macau Water teve lucros de 65 milhões de patacas, “uma pequena redução em comparação com 2015, de 6 por cento”.