Comissão de Perícia do Erro Médico arranca no dia 26

O actual Centro de Avaliação das Queixas Relativas a Actividades de Prestação de Cuidados de Saúde vai ser desactivado no dia 26 deste mês, dando lugar à Comissão de Perícia do Erro Médico, que começa a operar no mesmo dia, anunciou a Direcção dos Serviços de Saúde.

Em conformidade com o novo “Regime jurídico do erro medico”, a Comissão irá encarregar-se das investigações e avaliação técnica nos casos de suspeita de negligência médica.

Os Serviços de Saúde emitiram ainda as linhas orientadoras para padronizar a acção dos prestadores de serviços médicos no que diz respeito aos procedimentos de manutenção, gestão, armazenamento e eliminação dos registos clínicos, bem como às obrigações de confidencialidade. As directrizes abrangem os registos ambulatórios e de emergência, registos hospitalares, registos de exames, dados de imagens médicas, consentimento cirúrgico, registos cirúrgicos e de anestesia, registos de patologia e de enfermagem, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.