China está a uma pequeno passo de se tornar superpotência militar

A China está a investir mais em armamento que os demais países do mundo e está a um pequeno passo de se tornar numa superpotência militar. As conclusões são do Instituto Internacional para os Estudos Estratégicos, que ontem deu a conhecer os resultados do seu mais recente relatório anual. No ano passado, a China dispôs do terceiro maior orçamento global destinado à defesa, avaliado em 145 mil milhões de dólares norte-americanos. Impulsionados por Pequim, os gastos destinados a pressupostos de defesa cresceram seis por cento desde 2012.

