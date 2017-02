Casino Legend Palace vai abrir as portas com 70 mesas de jogo

O Casino Legend Palace, junto ao Terminal Marítimo, vai começar a operar com 70 mesas de jogo, de acordo com a informação do Secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, que é citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Destas mesas, 15 vão ser novas, numa autorização concedida pelo Executivo, enquanto que as restantes 55 mesas vão ser retiradas de outros casinos que operam sob licença da Sociedade de Jogos de Macau.

Em relação à actual situação do mercado, Lionel Leong sublinhou que a aposta continua a passar pelo mercado de massas no que diz respeito à indústria do jogo e que, o Executivo vai continuar a promover o desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas, como forma de diversificação económica.