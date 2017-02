Caritas celebra 65 anos com torneio de futsal de beneficência

A Caritas local vai promover nos dois próximos fins-de-semana um torneio de futebol de cinco para celebrar o seu 65.º aniversário. A competição, cujas receitas irão reverter para as actividades de beneficência da organização, realiza-se nos dias 19 e 26 deste mês, na quadra de futsal da Escola Hou Kong.

“O objectivo deste torneio é arrecadar fundos para os vários serviços sociais não subsidiados da Caritas de Macau, promover o futebol e incentivar as pessoas a cuidarem da comunidade, ajudar os desfavorecidos e espalhar o amor”, afirma a instituição, em comunicado de imprensa, adiantando que espera que as equipas participantes entrem em campo com um espírito de “caridade primeiro, competição depois”.

O torneio irá contar com a participação de 20 equipas e irá disputar-se num formato de “bota-fora”, com prémios para os quatro primeiros classificados. O jogos irão disputar-se nos dois próximos domingos (dias 19 e 26), entre as 9h e as 17h.