Alexis Tam não cede e mantém localização da futura Biblioteca Central

O Edifício do Antigo Tribunal é o “local mais adequado” para a construção da nova Biblioteca Central, reiterou ontem Alexis Tam na Assembleia Legislativa. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura rejeitou no hemiciclo as alternativas apresentadas pelos deputados e apresentou dois desenhos conjecturais para a biblioteca. O projecto contempla a construção de uma torre de 11 andares.

Sílvia Gonçalves

Alexis Tam mantém a intenção de instalar a nova Biblioteca Central no Edifício do Antigo Tribunal. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura regressou ontem ao hemiciclo para responder às questões dos deputados, num debate requerido pela deputada Song Pek Kei sobre a localização da estrutura. A parlamentar apresentou como alternativas a Zona A dos novos aterros e a área próxima do Centro Cultural e do Centro de Ciência. Alexis Tam reiterou a convicção nas instalações já escolhidas pelo Governo, que entende serem as “ mais adequadas” por proporcionarem uma rede de transportes avançada e por se encontrarem numa área de grande densidade populacional.

“Este plano já foi projectado em 2006. Pedimos a uma entidade de consultadoria para fazer um inquérito. Depois de ouvirmos essas opiniões, chegamos à conclusão que o local é adequado. Reiteramos a confiança que o tribunal é um local adequado, com uma rede de transportes avançada, numa área populosa”, explicou ontem o secretário.

Os deputados Tommy Lau Veng Seng e Ng Kuok Cheong questionaram Alexis Tam sobre a possibilidade da biblioteca ser construída na Zona A dos novos aterros, tendo o primeiro manifestado preocupação com o fluxo de visitantes numa área tão congestionada como o centro de Macau. Alexis Tam bateu-se por uma localização mais central, à imagem do que acontece lá fora, e descartou a preocupação em torno de uma maior afluência: “Posso dizer que sim. É o local mais adequado para a construção da biblioteca. Nos outros países do mundo, também fica em locais com redes de transportes avançadas e com características culturais. Isto é uma prática a nível internacional. Fala-se em milhões de visitantes, isso é não é uma preocupação. Nos outros países nem todos os turistas vão à biblioteca”, assinalou.

Para as áreas sugeridas pela proponente do debate e por alguns dos deputados presentes, o secretário reserva outros planos: “Claro que também ponderamos outros locais, como a Zona A dos novos aterros. No futuro podemos aí construir uma biblioteca comunitária. Essa zona vai ter 10 mil habitantes. Também em Seac Pai Van pensamos em construir uma biblioteca comunitária”, revelou, explicando ainda que uma biblioteca central tem uma função bem mais ampla do que estas estruturas de bairro.

Si Ka Lon suscitou uma outra questão, ao perguntar se a localização escolhida não poderá afectar o trânsito na zona, uma dúvida para a qual o secretário também apresentou resposta: “Não precisa de ter esta preocupação. Já há muitas actividades que são realizadas no Antigo Tribunal”, lembrando ainda que os parques da área proporcionam 1600 lugares para automóveis e 700 para motociclos. A local, lembra Alexis Tam, é ainda complementado por várias carreiras de autocarros.

O responsável pela tutela dos Assuntos Sociais e Cultura apresentou ainda ao hemiciclo dois desenhos conjecturais para a nova biblioteca, onde pretende integrar uma torre com 11 andares, na ligação entre o antigo tribunal e a antiga sede da Polícia Judiciária. A preservação das duas estruturas, assegurou Tam, está garantida: “No futuro a Biblioteca Central vai ser um marco muito importante para Macau. Vamos manter a fachada e todo o edifício do Antigo Tribunal. E vamos preservar a fachada do edifício da PJ”, assegurou.

O secretário salientou, de resto, a função de preservação da nova biblioteca, não só dos edifícios em causa mas também do vasto espólio bibliográfico que se encontra em locais provisórios: “São mais de 260 mil livros, estão a ser preservados em edifícios industriais. É a única cidade [fora de Portugal] que tem tantas colectâneas de livros antigos em língua portuguesa. E o papel do Instituto Cultural também é o de preservar o património de Macau”, insistiu.

No debate de ontem o secretário voltou a salientar que o actual orçamento, de 900 milhões de patacas, serve apenas como referência. “A previsão é de 900 milhões, mas acho que não vai ser suficiente, não é um número preciso. Em comparação com a biblioteca central de Hong Kong, ela custou 700 milhões, mas é um valor de há 10 anos”.

Mais adiante, o secretário assumiria que só depois de aberto o concurso público para a construção da obra, em 2019, é que se poderá alcançar um valor mais exacto: “É apenas um valor de referência. Em 2019, quando os serviços lançarem o concurso público, poderemos ter valores mais precisos”. Alexis Tam prevê que a abertura de concurso para o projecto arquitectónico aconteça em 2018, a que se seguirá o concurso para a construção, em 2019. Já a conclusão da obra, o secretário estima que deverá acontecer em 2022.