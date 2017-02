UNESCO: Relatório já está em Paris

A Comissão Nacional da República Popular da China para a UNESCO já enviou para a sede da organização, em Paris, o relatório sobre a realidade do património classificado de Macau, confirmou um dos porta-vozes da instituição ao PONTO FINAL.

Tão cedo, contudo, desse relatório não será dada notícia pela UNESCO, uma vez que primeiro terá de ser entregue e apreciado pelo World Heritage Committee – o Comité do Património Mundial – o que não acontecerá nos próximos três meses, soube também este jornal.

Contudo, é possível avançar com grande segurança que o relatório inclui não apenas respostas às perguntas feitas pela UNESCO nos últimos dois anos, relativas a casos concretos, mas também um retrato vasto do que tem sido feito, dos objectivos e dos planos futuros.

O relatório foi enviado para Paris pela Comissão Nacional da China para a UNESCO – a entidade que pode dialogar em nome de Macau –, em articulação com o gabinete de Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e com o Instituto Cultural.

Há algumas semanas o PONTO FINAL já tinha noticiado que a UNESCO esperava este relatório “até final de Fevereiro”, previsão que se concretizou.

Ainda este ano a UNESCO divulgará um “Report on the state of conservation” sobre o património classificado em Macau, à semelhança do que aconteceu no início de 2015. JPM