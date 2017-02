Uma rua para o minchi

E se houvesse um local onde se pudesse comer minchi, pastéis de nata, “chu pa pao” e as iguarias que fazem as delícias de quem visita Macau sem ser necessário cruzar o território de lés a lés? A sugestão é avançada por Chan Meng Kam. O deputado está preocupado com a falta de incentivos aos estabelecimentos onde são confeccionadas algumas das iguarias gastronómicas que mais contribuem para a originalidade do território e avança com uma sugestão: Porque não criar uma rua apenas dedicada à gastronomia local?

Intimamente relacionada com o turismo e com a cultura, a riqueza gastronómica de Macau levou o Governo a apresentar uma candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO. O anúncio, feito em Novembro passado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para este ano, recebeu o apoio da Assembleia Legislativa e de várias associações e organismos da sociedade civil do território. O deputado Chan Meng Kam, por exemplo, considera que a candidatura de Macau a Cidade UNESCO da Gastronomia “será algo positivo”, mas criticou – numa interpelação escrita dirigida ao Executivo – a falta de regulamentação, supervisão e apoio ao estabelecimentos de restauração de Macau.

Os contexto histórico e geográfico que caracterizam o território deram azo a uma simbiose muito especial entre a cozinha chinesa e a cozinha ocidental. Os estabelecimentos de comida que produzem algumas das iguarias que distinguem Macau dos países e regiões vizinhas deparam-se com um conjunto de barreiras ao desenvolvimento dos negócios e são, muitas vezes, forçados a fechar portas.

Na interpelação escrita que dirige ao Govenro, Chan Meng Kam quis saber que tipos de apoios serão disponibilizados às micro, pequenas e médias empresas do sector da restauração, no sentido de ajudar os pequenos negócios a contornar as dificuldades associadas à contratação de recursos humanos, ao arrendamento e ao aumento dos custos operacionais: “Como apoiar [os restaurantes tradicionais] substantivamente, especialmente na oferta de apoio mais específico para que se transformem e modernizem? Tendo em conta a experiência de outras áreas, a RAEM vai introduzir medidas especiais para apoiar vigorosamente a construção de uma Cidade UNESCO da Gastronomia?”, questiona o deputado.

A ajuda providenciada pelo Governo às PME’s baseada no lançamento de esquemas de crédito não são a solução, defende Chan Meng Kam. O deputado assume que “a maioria dessas mesmas empresas não manterá o seu negócio tendo como base um empréstimo a longo prazo”.

Por outro lado, a optimização do mecanismo de avaliação e incentivo da restauração e das agências de viagens, defendido em Novembro nas Linhas de Acção Governativa, deverá contribuir para a formulação de um serviço padrão uniformizado da indústria que ajude a melhorar a qualidade do serviço em geral. Ainda assim, o deputado questiona o Governo sobre a existência de medidas de optimização específicas e de que forma tais medidas poderão ajudar a regular efectivamente as operações.

Para Chan Meng Kam, o que sucedeu durante as festividades do Ano Novo Lunar deve servir de aviso ao Executivo. Uma Cidade UNESCO da Gastronomia deve ser capaz de disponibilizar uma experiência gastronómica excepcional, sobretudo no que respeita à qualidade do serviço, destaca o deputado: “Devido ao problema da escassez de funcionários, a qualidade do serviço na indústria da restauração local difere de estabelecimento para estabelecimento, sendo que alguns restaurantes praticam preços demasiado altos ou oferecem comida de má qualidade, fenómeno que se torna mais evidente durante o Ano Novo Chinês. O Governo deve supervisionar e regular a indústria”, defende o parlamentar.

Chan Meng Kam assinalou também na interpelação escrita que enviou ao Executivo a opinião partilhada por alguns cidadãos quanto à criação de um espaço público dedicado à gastronomia em Macau: “A partir da candidatura a Cidade UNESCO da Gastronomia surge a oportunidade de estudar se existirão condições para criar uma rua gastronómica disponibilizando as condições favoráveis para apoiar e reunir os restaurantes típicos locais, sendo depois acrescentada à lista de atracções turísticas de Macau”, sugeriu o deputado.