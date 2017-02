Taiwan: Acidente de viação fez 32 mortos

Trinta e duas pessoas morreram e 13 ficaram feridas na segunda-feira quando um autocarro turístico capotou numa autoestrada perto da capital de Taiwan, Taipé, informou o departamento de bombeiros local.

Inicialmente as autoridades tinham dado conta da morte de pelo menos 17 pessoas, admitindo que poderia haver mais vitimas.

O autocarro – em que viajavam 45 pessoas, incluindo o motorista e o guia – capotou em Nangang, distrito de Taipé, junto a uma rampa de saída que liga duas auto-estradas em direcção ao sul, pelas 21:00 locai.

Nenhum cidadão estrangeiro se encontrava no veículo, sendo a maioria dos passageiros pessoas idosas que regressavam de um passeio para ver as cerejeiras em flor em Wuling de Taichung, no centro da ilha.

As equipas de socorro chegaram pouco depois e iniciaram logo as operações de salvamento, mas depararam com 32 passageiros já sem sinais vitais. Os feridos foram transportados para dois hospitais. Por apurar está ainda a causa do acidente.