Surrealismo do português Santiago Ribeiro exposto em Taiwan até 20 de Fevereiro

Uma pintura do artista plástico português Santiago Ribeiro vai estar patente ao público até à próxima segunda-feira no Get Art Museum de Taipé, em Taiwan. A obra “Butterflies” foi seleccionada para integrar a edição de 2017 da Mostra de Arte Internacional, uma iniciativa que reúne na capital formosina mais de quatro mil obras de artistas plásticos de 77 países e regiões.

Entre os 252 artistas internacionais seleccionados para participar no certame, que decorre desde 2 de Fevereiro e se prolonga até 7 de Abril, Santiago Ribeiro é o único representante de Portugal.

Natural do distrito de Coimbra, o artista já expôs em vários pontos do globo, incluindo Paris, Barcelona, Moscovo, Berlim e no Texas, nos Estados Unidos da América. Recentemente apresentou algumas das duas obras no projecto internacional “Surrealism Now”, uma iniciativa que também passou por Portugal.