Queima de oferendas suspensa durante a abertura do Cofre de Kun Iam

Todos os templos dedicados a Kun Iam vão suspender a queima de papéis votivos e a utilização da fornalha na 25ª e 26ª noites do primeiro mês lunar, a 21 e 22 de Fevereiro. Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Instituto Cultural (IC) vai colocar no terreno mais funcionários durante esse período para conduzir inspecções aos templos. O organismo defender que a queima intensiva de oferendas durante a Abertura do Cofre de Kun Iam constitui uma séria ameaça à segurança contra incêndios, tendo ainda impacto no ambiente envolvente e na saúde pública. O consenso foi alcançado entre vários departamentos governamentais e associações responsáveis pela manutenção de templos para que não sejam queimadas oferendas durante a Abertura do Cofre de Kun Iam.

