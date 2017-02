Pousada de São Tiago fecha portas temporariamente

A Pousada de São Tiago em Macau, inaugurada em 1982 e instalada na fortaleza homónima do século XVII, vai encerrar temporariamente devido às obras do metro que decorrem na zona, afirmou esta terça-feira a directora executiva da Sociedade de Jogos de Macau.

Segundo Angela Leong, o intenso barulho das obras na zona da Barra – local onde está a ser erguido um centro modal para o futuro metro ligeiro – está a afastar os hóspedes e vai obrigar a unidade hoteleira a fechar as portas em Março.

“Quando começaram as obras não havia nem um hóspede e mesmo quando há é só no sábado, a partir de segunda-feira não há hóspedes. Os turistas vêm para Macau, para um lugar tão bom como São Tiago, [mas] após uma noite temos de os ajudar a sair porque as obras começam às 07:00”, explicou Leong, à margem do almoço anual de Primavera da Assembleia Legislativa, que ontem se realizou na Torre de Macau.

“Actualmente não é possível continuar com o hotel porque não há hóspedes. Por isso vamos suspender até que as obras das ruas acabem”, afirmou.

A directora executiva da SJM garantiu que os 20 a 30 trabalhadores não serão despedidos, mas sim transferidos para outros hotéis da operadora na cidade, mantendo os salários e regalias a que têm actualmente direito: “Vamos manter o hotel de São Tiago porque é um monumento, as pessoas gostam de coisas antigas”, rematou.

A Fortaleza da Barra, construída pelos portugueses para defender Macau, foi erguida em 1629 e após cair em ruínas, foi recuperada de modo a acolher a pousada, onde está integrada uma capela do século XVIII.

O metro ligeiro de Macau já está em construção mas não há ainda um calendário para o fim das obras na península, enquanto na Taipa se espera que esteja terminado em 2019.