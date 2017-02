Ponte do Delta será concluída ainda este ano, diz secretário para os Transportes e Habitação de Hong Kong

O término dos trabalhos de construção da ponte que vai ligar Macau, Hong Kong e Zhuhai está previsto ainda para este ano. O secretário para os Transportes e Habitação de Hong Kong, Anthony Cheung Bing-Ieung, reiterou que “o objectivo passa ainda por concluir os trabalhos no final deste ano”.

A entrada em funcionamento da Ponte do Delta, porém, ainda não tem data prevista uma vez que “depende do progresso das obras”, reconheceu também o dirigente da vizinha RAHEK. Os atrasos na finalização da empreitada de construção – que supostamente estaria terminada no ano passado – ocorreram devido à falta de mão de obra e ao processo de reclamação de terrenos, que decorreu de forma mais lenta do que era previsto.

Em declarações prestadas na semana passada ao South China Morning Post, Cheung, Anthony Cheung Bing Ieung assumiu que o projecto pode vir a ultrapassar o orçamento estabelecido “devido à construção e aos problemas relacionados com os recursos humanos”: “Eu acredito que se houver, realmente, despesas adicionais, cada uma das três partes talvez tenha de contribuir com fundos proporcionais”, defendeu o governante.