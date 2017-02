Polícia Judiciária detém cidadão de Hong Kong por tráfico de droga

A Polícia Judiciária deteve ontem um indivíduo de 31 anos, de Hong Kong, que terá ajudado uma rede de tráfico de estupefacientes a vender narcóticos em Macau. A detenção foi realizada junto a um edifício na Avenida Norte do Hipódromo, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Segundo a Polícia Judiciária, a investigação partiu de uma denúncia que relatou que o homem em causa utilizava as Portas do Cerco para entrar no território com os estupefacientes. A entrada directa vindo de Hong Kong era também outra opção a que o individuo já tinha recorrido.

Uma vez em Macau, o residente da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong ajudava a rede a vender estupefacientes e a armazená-los em diferentes sítios, como o tecto de um casino no NAPE. Nessa zona as autoridades encontraram 50,31 gramas de cocaína, que tem um valor de 150 mil patacas.

O detido justificou as suas acções com um empréstimo de 100 mil dólares de Hong Kong que terá solicitado a usurários. Por cada dia de auxílio no tráfico, os agiotas consideravam que 2 mil dólares da dívida estavam pagos.