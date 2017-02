Pequim e Caracas reforçam associação estratégica de desenvolvimento

As autoridades chinesas e venezuelanas firmaram anteontem mais de duas dezenas de acordos. Os memorandos – que deverão movimentar um investimento na ordem dos 2700 milhões de dólares – incidem sobre áreas como a energia, as finanças, o comércio ou a tecnologia. A Venezuela comprometeu-se a construir uma refinaria em território chinês.

Os governos da Venezuela e da República Popular da China assinaram na segunda-feira (madrugada de terça-feira em Macau) em Caracas 22 acordos no valor de mais de 2.700 milhões de dólares nas áreas da energia, finanças, comércio, ciência, tecnologia e cultura.

“São 22 convénios (…) num montante de investimento superior a 2.700 milhões de dólares”, anunciou o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a assinatura dos acordos, num acto transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Maduro afirmou que, com a República Popular da China, há “uma associação estratégica de desenvolvimento integral que abarca todas as dimensões do desenvolvimento económico”.

O líder da Venezuela afirmou que os acordos “vão tornar possível a construção de uma refinaria grande e moderna”. A estrutura deve ser construída não na Venezuela, mas sim na China, num projecto conjunto entre os grupos estatais Petróleos de Venezuela e Corporação Nacional de Petróleo da China.

“Todo o petróleo que a China necessita está no território venezuelano”, garantiu Nicolás Maduro.

O presidente venzuelano lembrou ainda que, através do fundo China-Venezuela, foram investidos nos últimos dez anos 20.000 milhões de dólares no desenvolvimento de projectos conjuntos e que a este acordo se somou mais tarde um outro fundo, avaliado em 42.000 milhões de dólares.

O evento contou com a presença do vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, Ning Jizhe.

Ning lembrou que, os acordos financeiros assinados entre a República Popular da China e a Venezuela, desde há mais de dez anos, “apoiaram a implementação de mais de 500 projectos prioritários para o desenvolvimento sócio económico da Venezuela”:

“A República Popular da China e Venezuela são parceiros estratégicos complementares, partilhamos os mesmos objectivos de desenvolvimento”, assegurou Ning.