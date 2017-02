MGM patrocina projecto de arte pública em Hong Kong

A operadora de jogo estabeleceu uma parceria com a extensão da Art Basel à RAEHK que prevê o financiamento de uma performance artística. O memorando tornou possível a recuperação de um projecto concebido por Kingsley Ng durante o ano passado. O artista, de 37 anos, transformou dois eléctricos em câmeras escuras.

Depois de ter trazido a Macau a arte e o arrojo de Joana Vasconcelos e de ter reunido, no hotel-casino que possui no território, uma exposição ímpar com algumas das mais notáveis esculturas de Edgar Degas, a MGM volta a ter o nome associado a uma grande concretização artística, ainda que na vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

A operadora de jogo uniu esforços com os responsáveis pela extensão a Hong Kong da mais reputada feira de arte contemporânea do mundo – a Art Basel – e vai financiar um projecto de arte pública que poderá ser visto nas ruas da antiga colónia britânica entre 20 e 28 de Março.

A quinta edição da Art Basel em Hong Kong realiza-se entre os dias 23 e 25 do próximo mês e tem com um dos principais factores de atracção a instalação móvel “Twenty Five Minutes Older” (Vinte e Cinco Minutos Mais Velho), da autoria de Kingsley Ng.

O artista de 37 anos, nascido em Hong Kong, vai recuperar um projecto que criou durante o ano passado para assinalar o 20.o aniversário do Conselho para o Desenvolvimento das Artes da vizinha Região Administrativa Especial, entidade que cumpre funções similares ao Instituto Cultural. Ng vai transformar dois dos icónicos eléctricos de Hong Kong numa câmera escura móvel, oferecendo aos passageiros e entusiastas da arte a possibilidade de usufruírem de Hong Kong de uma forma alternativa e pouco habitual. Ao longo de nove dias, os eléctricos que circulam entre Causeway Bay e o edifício do Western Market. em Sheung Wan, vão servir de tela para a projecção de imagens do quotidiano de Hong Kong que serão acompanhadas da leitura de extractos de uma das mais populares obras de Liu Yichang, “Tête-bêche”.

Uma parceria estabelecida entre Kingsley Ng, a Art Basel e a MGM Resorts tornou possível a reintrodução de “Twenty Five Minutes Older”, desta vez com enfoque numa audiência mais vasta, uma vez que os eléctricos adaptados pelo artista vão circular durante nove dias, entre 20 e 28 de Março. A adesão à instalação móvel de arte pública é gratuita, sublinha a MGM Resorts num comunicado de imprensa.

Jim Murren, presidente e Director Executivo da concessionária de jogo norte-americana, garante que o investimento na cultura e na criatividade é um dos elementos que distinguem a MGM Resorts International, seja nos Estados Unidos da América ou em Macau: “A MGM Resorts tem um passado rico no que diz respeito à celebração da cultura, do património cultural e da criatividade, tanto no Ocidente, como no Oriente. As exposições que promovemos, as nossas colecções e parcerias são parte importante do compromisso que assumimos no sentido de inspirar e entreter os nossos clientes. Estamos entusiasmados com a possibilidade de dar continuidade à parceira que mantemos com a Art Basel, reforçando um compromisso de longa data com o desenvolvimento da arte e da cultura à escala global”, reitera o gestor.

A parceria dinamizada com a Art Basel tendo em vista a extensão do certame a Hong Kong é a segunda assinada entre a operadora e a afamada feira de arte contemporânea suíça em pouco mais de três meses. Em Dezembro último, a MGM Resort associou-se à 15.a edição da Art Basel em Miami Beach, na qualidade de parceira oficial. A operadora de jogo norte-americana é também uma das principais financiadoras de “Seven Magic Mountains”, uma das maiores instalações artísticas ao ar livre concebida em mais de quatro décadas. A obra, da autoria de Ugo Rondinone e situada no deserto do Nevada, deve poder ser vista a partir de Maio do próximo ano.