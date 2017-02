Kim Jong-nam assassinado na Malásia

O irmão mais velho do líder norte-coreano, Kim Jong-un, terá sido envenenado por duas agentes ao serviço de Pyongyang no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Kim Jong-nam, que morreu a caminho de uma unidade hospitalar da capital malaia, estaria no Aeroporto para apanhar um voo para Macau.

Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un, terá sido anteontem envenenado por duas mulheres no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. A notícia foi avançada pelas agência Reuters e mais tarde confirmada pelas autoridades malaias, que dão conta de um enredo digno dos melhores filmes de espionagem.

O irmão mais velho de Kim Jong-un, que chegou a residir durante alguns anos em Macau, estava há décadas afastado do círculo do poder em Pyongyang, depois de ter criticado por várias vezes o regime então liderado pelo seu pai, Kim Jong-il.

De acordo com uma fonte citada pela agência Reuters, Kim Jong-nam teria 46 anos e morreu na segunda-feira. A TV Chosun, estação de televisão sul-coreana, noticiou que várias fontes do Governo de Seul se mostram convictas que o irmão de Kim Jong-un foi envenenado no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres, alegadas agentes do regime norte-coreano, que conseguiram fugir de táxi após o homicídio.

À agência Reuters, a polícia da Malásia confirmou ao final da tarde de ontem a morte de Kim. O irmão mais velho do ditador norte-coreano terá falecido a caminho de um hospital em Kuala Lumpur, depois de ter sido supostamente envenenado com recurso a uma substância tóxica em forma de gás. Um funcionário dos serviços de urgência da unidade hospitalar confirmou o óbito de um cidadão norte-coreano de apelido Kim, nascido em 1970.

De acordo com Fadzil Ahmat, agente das forças de segurança da Malásia, a causa da morte ainda não foi determinada, mas as autoridades malaias tencionam conduzir uma autópsia: “Até ao momento não há suspeitos, mas abrimos uma investigação e estamos a analisar algumas possibilidades para obter pistas”, referiu à agência Reuters.

O mesmo agente contou que o cidadão norte-coreano se encontrava no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur para apanhar um voo para o território, tendo-se sentido mal enquanto esperava: “O falecido sentiu que alguém veio por trás e lhe agarrou ou tocou a face. Sentiu-se tonto, por isso pediu ajuda”. Foi então levado para uma clínica no aeroporto, onde não melhorou, e foi decidido que seria levado para o hospital. Morreu na ambulância a caminho do Hospital Putrajaya” acrescentou Fadzil Ahmat.

Fonte do governo da Malásia referiu à Associated Press, sob anonimato, que Kim Jong-nam foi atacado com spray quando se encontrava na zona comercial do aeroporto. O responsável preferiu não se identificar devido à “sensibilidade diplomática do incidente”.

Kim Jong-nam e Kim Jong-un são ambos filhos do falecido líder norte-coreano Kim Jong-il, que morreu em 2011, mas tinham mães diferentes. Filho da actriz Song Hye-rim, Kim Jong-name era considerado até ao início do século XXI como o mais que provável sucessor do pai, mas a hipótese começou a gorar-se em 2001, quando foi detido no Japão por tentar entrar no país com um passaporte falso. Em 2009, o PONTO FINAL noticiou que Kim Jong-nam não só residia no território, como também terá inscrito os filhos, então com 10 e 14 anos, no Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau.