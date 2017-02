José Manuel Rosendo vai ministrar workshop sobre cobertura de conflitos

Aproveitando a vinda ao território do jornalista José Manuel Rosendo no âmbito do Festival Literário Rota das Letras, o Programa Académico da União Europeia para Macau e a Fundação Rui Cunha vão dinamizar a 11 de Março uma acção de formação sobre a cobertura noticiosa sobre a cobertura de conflitos.

A iniciativa, que conta com o apoio da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) é gratuita e destina-se aos profissionais dos meios de comunicação social do território.

O workshop “Reportagem em Cenários de Guerra: Tendências Europeias” será ministrada por José Manuel Rosendo entre as 11 da manhã e as 14 horas e os interessados poderão efectuar a inscrição no certame até 3 de Março junto do coordenador do Programa Académico da União Europeia em Macau, Rui Flores.

Jornalista da Antena 1, José Manuel Rosendo possui um mestrado em relações internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa, mas mais do que as suas credenciais académicas, sobressai no currículo do repórter a extensa experiência angariada na cobertura de crises, guerras e conflitos. José Manuel Rosendo tem vindo a cobrir as convulsões no Médio Oriente desde 2003, tendo feito trabalho de reportagem em países como a Afeganistão, o Egipto, o Iraque, Israel, o Líbano, a Síria ou os Territórios Palestinianos, entre outros.

O experiente jornalista da Antena 1 cobriu ainda, e por duas ocasiões, o conflito na Ucrânia. As experiências angariadas em cenários de guerra estivera na origem de dois livros: “De Istambul a Nassíria, crónicas de guerra no Iraque” foi publicado em 2007. “Primavera Árabe: Ascensão e Queda da Irmandade Muçulmana no Egipto” encontra-se actualmente no prelo. Rosendo foi ainda responsável, em 2012, pela exposição fotográfica “Marcas da Guerra”.

O Programa Académico da União Europeia para Macau é fruto de uma parceria entre a Universidade de Macau e o Instituto de Estudos Europeus. Estabelecido em 2012 e co-financiado pela União Europeia, o programa contribuiu para a investigação de matérias relacionadas com a União Europeia, promovendo um maior conhecimento sobre o bloco europeu junto da população do território.