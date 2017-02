Entrou ontem em funcionamento a sala de amamentação do edifício-sede da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), na Avenida da Praia Grande. O organismo garante, em comunicado, que “o pessoal de Relações Públicas dos serviços está pronto para dar apoio às mães, a qualquer momento”. O espaço está preparado com equipamentos básicos como extensões eléctricas, cortinas e cadeiras e funciona nos dias úteis, entre as nove da manhã e as cinco e meia da tarde.

