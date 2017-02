Instituto do Desporto reforça investimento no desporto para todos

O Instituto do Desporto assinou ontem um acordo de cooperação com a União Geral das Associações dos Operários de Macau, a Federação das Associações dos Operários de Macau e a Associação das Mulheres de Macau. Os memorandos visam o reforço da aposta no desporto para todos, com os organismos signatários a comprometerem-se a organizar actividades desportivas (como aulas de “fitness” ou sessões de ginástica) e a promover a prática de exercício físico e o desenvolvimento de hábitos saudáveis.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o director do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, declarou que o organismo que dirige vai manter a cooperação estreita com as três associações do território ao longo deste ano, criando programas de desporto de diferentes tipos para introduzir mais elementos no desenvolvimento de desportos para todos no território.