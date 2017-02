O Centro de Serviços das ilhas do Instituto de Habitação (IH), localizado no Edifício do Lago, vai contar com mais 12 serviços. Entre os novos serviços facultados aos utentes incluem-se as candidaturas à habitação económica e social e mudanças no arrendamento da habitação social. O IH tem agora três centros de serviços: na Ilha Verde, na Taipa e em Seac Pai Van. O Centro de Serviços da RAEM, na Zona Norte dispõe também de um balcão para assuntos associados à habitação.

