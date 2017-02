Inflação na China subiu 2,5 por cento em Janeiro

O Índice de Preços no Consumidor (IPC) no Continente registou um aumento de 2,5 por cento em Janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, revelam dados oficiais do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

O Índice de Preços na Produção, que indica a inflação no sector grossista, registou uma subida homóloga de 6,9 por cento no mês passado, após ter aumentado 5,5 por cento em Dezembro, detalhou a mesma fonte.

A subida de ambos os índices superou as previsões dos analistas. O organismo chinês atribui aquele aumento à festa do Ano Novo Lunar, que este ano calhou em finais de Janeiro.

Os preços dos alimentos subiram 2,7 por cento, enquanto o preço dos restantes bens aumentou 2,5 por cento, atingido o valor mais alto dos últimos cinco anos.