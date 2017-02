Hunan: Explosão em mina de carvão faz oito mortos

Oito mineiros morreram e três outros ficaram feridos no seguimento de uma explosão numa mina de carvão no centro da China, avançou esta terça-feira a agência chinesa Xinhua.

A explosão ocorreu na madrugada de ontem em Zoubao, na província de Hunan. Dezoito pessoas conseguiram escapar, apenas uma com ferimentos, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, que cita um comunicado da Administração Estatal da Segurança no Trabalho.

O organismo não identificou ainda a causa da explosão, mas disse que o lugar tinha uma grande concentração de gás.

Explosões dentro de minas acontecem com frequência quando uma faísca ou chama inflamam o gás concentrado nos veios de carvão. Sistemas de ventilação são usados para prevenir a concentração do gás.

Cerca de dois terços da energia consumida na China assentam no carvão. A indústria mineira do país é das mais letais do mundo, registando todos os anos centenas de mortos.

Muitos acidentes ocorrem em depósitos que operam ilegalmente e não colocam em prática medidas de segurança básicas.