No próximo sábado, José Drummond vai promover uma visita guiada à sua mais recente exposição, “I’m Too Sad To Tell You”, patente ao público na Casa Garden. Agendada para as 17h30, a visita guiada tem por finalidade apresentar as obras que integram a mostra. O artista será acompanhado por Margarida Saraiva, curadora da exposição e responsável pelo projecto New Visions, iniciativa ao abrigo da qual foi organizada a mostra.

