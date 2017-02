Ella Lei duvida da viabilidade de salas de fumo altamente padronizadas

A deputada Ella Lei, vice-presidente da Federação das Associações de Operários de Macau, defendeu ontem que não é aceitável que o Governo mude a sua posição da “proibição total de fumo” para a “criação de salas de fumo”.

Num comunicado emitido anteontem, a Direcção dos Serviços de Saúde garantiu que irá cautelosamente considerar a sugestão de permitir que os casinos estabeleçam salas para fumadores, sublinhando que vai ter como referência outros países para optimizar as actuais condições. A tomada de posição materializou-se depois das operadoras de jogo terem encomendado um estudo, conduzido junto dos seus trabalhadores, sobre a eventual criação de salas de fumo em todos dos espaços de jogo, no qual 55 por cento dos entrevistados disse aceitar a introdução destas salas.

Ella Lei, que falou ontem à margem do almoço de Primavera da Assembleia Legislativa, disse acreditar que a posição assumida pelo Governo vem ajustar a posição inicial de proibição total de fumo em todos os espaços interiores: “Tendo em conta o relatório, e calculando apenas a área de jogo, 55 por cento dos funcionários disse aceitar a facilitação de salas de fumo, mas 45 por cento dos trabalhadores apoia a proibição total de fumo. Eu penso que o Governo não deveria ver a partir dos números, como mais uma pessoa, ou mais 10 pessoas aceitam as salas de fumo, e então nós introduzimos salas de fumo”, defendeu a deputada.

Ella Lei Cheng I recordou ainda que o Governo mencionou várias vezes o estudo da Organização Mundial de Saúde onde se assinala que as salas de fumo não podem assegurar a saúde dos trabalhadores. A deputada critica o facto do Executivo vir dizer agora que o estudo efectuado com os funcionários das seis operadoras de jogo, mostra que a existência de salas de fumo é viável, mas que ainda precisa de ser melhorado: “Penso que estas duas afirmações são contraditórias, o Governo devia falar em nome da saúde dos trabalhadores”, salientou.

“O que são as salas de fumo de alto padrão? Porque dizem que está bem? Podem elas proteger a saúde dos trabalhadores?”, questionou Ella Lei. A deputada defende que o Governo deve considerar as opiniões da população, ao invés de afirmar que “está tudo bem em fazer isso”. E.G.