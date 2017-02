Um incêndio num depósito de madeiras situado no quarto andar do parque de estacionamento do Edifício Hang Wan Kok, na Avenida do Ouvidor Arriaga, causou o pânico a meio da tarde de ontem. De acordo com as informações ontem divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foram evacuados 15 residentes pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas. Não foram registadas vítimas.

