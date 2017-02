Baterias de lítio na origem de incêndio em Edifício Air Way

Uma falha numa bateria de lítio, durante a manhã desta segunda-feira, originou um incêndio no edifício Air Way, na Avenida do Nordeste, que fez com que sete pessoas tivessem de ser retiradas do espaço. Esta é a suspeita do Corpo de Bombeiros, de acordo com a informação ontem veiculado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que acrescentou não terem sido registados quaisquer feridos.

O alerta para a situação foi dado pelas duas da manhã. Quando chegaram ao local, que fica do outro lado da rua onde está situado o quartel da Areia Preta, os bombeiros depararam-se com uma nuvem de fumo no segundo andar do edifício.

No piso em causa foram encontradas 73 baterias de lítio que normalmente são utilizadas em motociclos. Quatro das baterias apresentavam sinais de combustão, apesar de não estarem ligadas nem a um aparelho, nem a uma tomada de electricidade. Os soldados da paz suspeitam que uma das baterias se tenha incendiado.